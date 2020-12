Cozinheira prepara pratos usando o que as pessoas já têm na geladeira

2020 foi um ano de desafios. Muitos negócios fecharam por conta da pandemia e muitos tiveram que se reinventar para continuar funcionando. Muitos apostaram no delivery, alguns construíram uma presença forte nas redes sociais, e outros apostaram no boca a boca para seguir nos seus negócios. Silvia Pires, de 55 anos, é uma apaixonada por culinária formada em Direito, que descobriu na comida sua verdadeira paixão. Atuou como advogada até 1997, logo depois ingressou no curso de Gastronomia do Senac, e desde então ela trabalha com cozinha.

Silvia começou trabalhando com eventos, junto aos professores do curso, e hoje ela cozinha de casa em casa, levando em conta o que a clientela tem na geladeira na hora da preparação dos pratos. O preço varia bastante, dependendo também se a pessoa tem alguma restrição alimentar. “Se o cliente tem restrições e dieta vou seguir as orientações das nutricionistas. Dessa forma colaboro com essa missão de deixar os clientes saudáveis além de levar o melhor de mim. Sempre com muita alegria e otimismo”, pontua a empreendedora.

A cozinheira trabalhou no Bistrô do Solar em Porto Alegre, onde também funciona a escola de Filosofia Nova Acrópole no turno inverso, onde Silvia é aluna. “No turno inverso do Bistrô as pessoas me chamavam para deixar suas refeições organizadas para semana. E foi assim que começou. E um indica o outro. Foi crescendo essa modalidade”, diz Silvia.

Atendendo desde o extremo-sul da capital até cidades da grande Porto Alegre, Silvia usa o Uber para se deslocar até a casa de quem solicita os seus serviços. A empreendedora se sente mais realizada cozinhando do que quando atuava como advogada. “A cada dia entro em um lar diferente e a sensação de estar fazendo a diferença na vida das pessoas é algo que está muito além. Para orquestrar as panelas faço com muito zelo e cuidado aos demais. Essa é a diferença de só cozinhar: é levar junto essa energia de bem estar”, comemora.