Tchau, 2020

Foi quase impossível manter o otimismo neste ano. A cada novo amanhecer, uma perda. Pessoas, negócios, relações e perspectivas se foram.

Mas não podemos perder a esperança, pois continuamos aqui. Como disse Mário Sérgio Cortella em uma palestra que assistimos em Porto Alegre há alguns anos, "um dia, morreremos, todos os outros, viveremos".

É essa a mensagem que queremos passar na matéria de capa de hoje. Decidimos conversar com pessoas que estão cheias de expectativas sobre 2021 e sobre o novo ciclo.

Nos contagiamos com a alegria delas e queremos que o mesmo aconteça com você, querido leitor e leitora. Precisaremos uns dos outros mais do que nunca daqui para frente.

Se 2020 nos ensinou uma lição é a de que não podemos adiar os nossos sonhos. Pois pode chegar, do nada, uma pandemia que nos paralisará. Que nos tirará o direito de tocar quem amamos.

A equipe do GeraçãoE acredita que a vida será melhor nos próximos meses, sim, com a colaboração de todos. Seja na continuidade dos cuidados básicos individuais de saúde, seja no respeito ao próximo.

Seguiremos aqui, repletos de vontade de contar mais histórias como as das páginas 4 e 5.

#bora