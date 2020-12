A Universidade Feevale está com inscrições abertas para a especialização em Gestão Esportiva. O curso tem como objetivo qualificar o profissional do esporte para atuar nos níveis operacionais, táticos e estratégicos e atuar na promoção e no gerenciamento do esporte. Além disso, busca capacitar o profissional no desenvolvimento de soluções inovadoras para o ambiente esportivo. A pós-graduação é destinada aos profissionais graduados em Educação Física, Fisioterapia, Medicina ou áreas que possam se relacionar com o esporte. A especialização terá 13 meses de duração e ocorrerá de maneira online, com coordenação do professor Marcelo Curth de Oliveira. As inscrições podem ser realizadas pelo site pos.feevale.br.

A New Roads Engenharia promove, de 25 a 29 de janeiro, ao vivo e online, o encontro "BIM para Projetos e Obras de Infraestrutura", com o engenheiro e diretor da Valec, Washington Luke, chefe do Núcleo BIM. O evento irá abordar, entre outros assuntos, os níveis do Building Information Modeling (BIM); o uso da nova metodologia; as diferenças entre projetos CAD e projetos BIM; o BIM integrado ao GIS; o BIM para projetos de engenharia, para orçamento e planejamento de obras; as recomendações para implantação do BIM; contratação de projetos; e modelos de editais de licitação em BIM. Mais informações sobre a atividade no site www.newroads.com.br.