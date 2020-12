A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciou a abertura do prazo para inscrições para o programa Studies of the U.S. Institutes for Student Leaders on Education and the Future of Work (SUSI). Cinco universitários brasileiros serão selecionados para representar o Brasil no programa, que acontecerá no verão dos Estados Unidos e também terá participantes da Indonésia, Tunísia e Nigéria. O programa SUSI for Student Leaders on Education and the Future of Work vai explorar como tecnologia, geracão de empregos e educação estão interconectadas nos Estados Unidos. O programa será executado pela Foundation for International Understanding Through Students (FIUTS) da Universidade de Washington em Seattle. Para participar, é necessário se inscrever até 8 de janeiro pelo formulário disponível no link https://bit.ly/2KNzI5j.

Com o objetivo de fomentar a diversidade e inclusão de pessoas negras na sua liderança, o Grupo Movile, ecossistema de empresas de tecnologia líder na América Latina, anuncia a abertura de inscrições para o Empretece, novo programa de contratação exclusivo para profissionais negros e negras. São mais de 30 vagas em cargos de analista sênior à diretoria destinadas exclusivamente à iniciativa, que contempla diversas áreas de todas as empresas que compõem o ecossistema da Movile (iFood, Sympla, PlayKids, Zoop, Wavy, MovilePay, além da própria Movile). As inscrições são online e podem ser realizadas exclusivamente por pessoas negras até 17 de janeiro, no site: https://www.movile.com.br/empretece .