Fruteira de Torres investe em aplicativo próprio para alavancar vendas

Antes que os meses de verão cheguem, os negócios do litoral norte gaúcho, normalmente, passam por um longo período de baixa: o inverno. Já acostumados com as dificuldades do esvaziamento das praias na medida em que as temperaturas entram em queda, neste ano, empreendedores passaram por um desafio ainda maior com a pandemia de Covid-19. Impedidos de receber o público de forma presencial durante a bandeira vermelha, protocolo de segurança sanitária instaurado pelo governo estadual para frear a disseminação do vírus, tiveram de buscar alternativas para equilibrar as contas e ainda atender a demanda fora do comum - e adequar a estrutura.

Já se sabe que a digitalização é um caminho sem volta para o empreendedorismo e pode representar o salvamento de negócios. Foi isso que os proprietários da Fruteira PegPag, de Torres, aprenderam durante o período da quarentena. Funcionando desde março, o aplicativo próprio se tornou uma solução para as vendas da empresa, que existe na cidade desde 1970.

Segundo o sócio da PegPag, Camilo Acosta, 33 anos, quando o comércio de Torres estava impedido de receber clientes, entre março e abril, o aplicativo registrou pico de vendas. " Tínhamos 10 a 15 pedidos por dia. Nesse período de lockdown, foi para 70 ", conta. Com cerca de 80% dos produtos da loja cadastrados no aplicativo, a fruteira oferece o serviço de tele-entrega ou de retirada. "Foi o que salvou as nossas vendas. Só agora as pessoas estão voltando a frequentar presencialmente", relata.

O desenvolvimento do aplicativo, conta Camilo, custou cerca de R$ 2,5 mil, com uma taxa de manutenção mensal. "Tive a sorte de ver, na faculdade, um colega que fez algo parecido. Procurei desenvolver a ideia porque vi que é uma tendência." Foram essas experiências acumuladas que permitiram que a PegPag sobrevivesse e atendesse uma clientela totalmente diferente neste inverno. Um ano que deixará muitas lições e um legado tecnológico sem volta.