Senac promove evento gratuito para pensar o futuro da educação a partir de terça-feira

Começa na próxima terça-feira, 13 de outubro, o Experience Senac 2020 - Cocrie o Futuro da Educação. A edição deste ano, promovida pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, será 100% on-line e gratuita. A programação segue até o dia 16 no canal do Senac-RS no Youtube (o evento será ao vivo e não ficará disponível depois da transmissão).

Na abertura, às 10h do dia 13, o editor do GeraçãoE , Mauro Belo Schneider, mediará uma conversa entre José Paulo da Rosa, diretor Regional de Sesc-RS e do Senac-RS, e Carolina Campos, fundadora do Vozes da Educação.

A diretora de educação da Microsoft Brasil, Vera Cabral, participará em pleno Dia do Professor , 15 de outubro, às 19h. Ela tentará responder à questão O futuro da educação é híbrido. Que desafios enfrentamos?.

Vera estará entre os profissionais nacionais e internacionais de educação, tecnologia, economia e comunicação que dialogarão sobre futuros possíveis para a educação. A programação vai contar com um diálogo por dia, sempre às 19h, e a edição deste ano propõe uma discussão sobre educação em diversos contextos.

Para mais informações e inscrições, é preciso acessar www.senacrs.com.br/experience. Os inscritos receberão link de acesso às palestras e outros conteúdos do evento.