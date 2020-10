A KingHost abriu vagas de estágio direcionadas para negros e para mulheres. Além dessas, estão abertas oportunidades gerais para analista de infra de redes PL, assistente de retenção e jovem aprendiz para retenção. Para se candidatar para as vagas intencionais de estágio, é necessário se cadastrar no link: https://bit.ly/2Susvra. Para as vagas efetivas, enviar currículo para: talentos@kinghost.com.br.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...