Cinco dicas para aprimorar a performance da sua marca nos stories

Nos últimos meses, a presença online foi fundamental para manter as marcas próximas dos clientes. São diversas redes sociais disponíveis, cada uma com sua especificidade. No Instagram, os stories (vídeos de até 15 segundos que ficam disponíveis por 24 horas na plataforma) ganharam cada vez mais adeptos. Segundo dados de 2020 divulgados pela Domo, empresa especializada em computação na nuvem, são publicados 347 mil stories por minuto na plataforma.

Nesse mar de vídeos, é preciso ter estratégia para se destacar. Pensando nisso, Amanda Jacobus e Camille Bonetto, sócias da agência criativa Desiderata Complexo de Ideias, de Porto Alegre, criaram um curso específico sobre a ferramenta. Aberta em 2014, a empresa auxilia no desenvolvimento de negócios comandados por mulheres, desde os momentos iniciais, como a criação da marca, até a divulgação em redes sociais e campanhas. Abaixo, Camille compartilha cinco dicas essenciais para quem deseja incrementar a sua presença online através dos stories.

1. Mantenha a frequência

Manter uma rotina assídua de publicações é fundamental nos stories. Camille orienta que sejam feitos posts diários na plataforma , para que se crie uma rotina com o público que acompanha o negócio por ali. “Crie um ritual para que as pessoas que te acompanham vejam como é o dia a dia da tua empresa. Coisas básicas como um bom dia ou como funciona o desenvolvimento de um produto ou serviço. Sempre esteja presente para que a pessoa crie esse contato contigo”, indica a especialista.

2. Use as ferramentas

Ao longo dos anos, o Instagram foi diversificando as ferramentas dentro dos stories e, segundo Camille, elas podem ser preciosas aliadas para quem empreende. Enquetes, perguntas, contagem regressiva, teste: são diversos recursos disponíveis que podem estreitar o laço entre marca e cliente. “Use essas ferramentas para entender melhor o teu público e também para abrir uma porta para os clientes contribuírem com o teu negócio , com dicas e sugestões. Assim, o público se sente parte do processo”, afirma.

3. Priorize conteúdo e não a venda

Camille explica que existe uma regra chamada 80/20, usada para equilibrar a quantidade de conteúdo que deve estar diretamente ligada ao produto ou serviço oferecido e as publicações que não são relacionadas especificamente à venda. “Defendemos que 80% das publicações têm que ser de conteúdo relevante e apenas 20% uma venda mais agressiva, promocional, que foque na conversão. As pessoas estão nas redes sociais para socializar, elas não querem ser impactadas por propaganda o tempo todo. A venda acontece de forma orgânica, quando você abre a porta da empresa e mostra como é o dia a dia. Assim, rola uma identificação e uma vontade de saber mais e a venda acontece da mesma forma”, destaca a especialista.

4. Mostre quem você é

O maior diferencial de uma empresa pode ser, justamente, quem está à frente dela. Camille defende que as empreendedoras e empreendedores apareçam nos stories e aproveitem a ferramenta que funciona como o olho no olho online para contarem mais sobre o propósito do negócio. “ Apareça, mostre a cara, conte a sua trajetória . Além de criar autoridade sobre o que você faz, mostra para as pessoas que você é uma pessoa comum, que está batalhando, se colocando à disposição para trocar ideias e informações. Claro que a gente sabe que é difícil, às vezes, gravar um vídeo, mas com técnica e prática é possível.”

5. Não tenha medo

A dica final, e que Camille afirma ser mais abrangente que somente nos stories, é não ter medo de testar e ir aprimorando a sua performance. Cada negócio tem seu público, então é preciso descobrir o que funciona para a sua empresa e isso só é possível testando. “Não tem receita de bolo. É muito teste. Posta, analisa as métricas, vê o que deu maior engajamento, ajusta e repete o que funcionou ”, orienta.

As informações sobre o Curso de Stories para Empreendedoras podem ser consultadas no Instagram @somosdesiderata.