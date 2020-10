Dia de quem faz o mundo acontecer

Assine o Jornal do Comércio e

Essa semana é muito especial para o nosso público. Como mostra a matéria de capa, na última segunda-feira, 5 de outubro, foi celebrado o Dia do Empreendedor.

Quem não tem tanto contato com o termo pode achar que a definição de empreender é abrir um negócio. Mas, ao longo desta meia década de existência de GeraçãoE, aprendemos que não é isso. Ou melhor, não é apenas isso.

Empreender significa achar uma solução criativa para um problema. Esse problema pode ser pequeno, como a necessidade de comprar uma caneta, por exemplo, ou mais desafiador, como achar uma vacina que traga a cura para o coronavírus.

Empreendedorismo, portanto, está em tudo, na totalidade das áreas do conhecimento humano. Inclusive, na saúde.

Nas páginas 4 e 5 desta edição, você verá cinco perfis: intraempreendedorismo, inicial, franquia, social e solo. Ao fim da leitura, se dará conta que empreender é viver a vida do jeito que lhe faz feliz, com a oportunidade de tirar seus projetos do papel. Não tem mistério e nem glamour, como algumas pessoas tentam lhe convencer. Inspire-se nas histórias reais que contamos nesta data tão especial e continue escrevendo a sua. Nos vemos nas redes e por aqui na quinta-feira que vem. #juntos