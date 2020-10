@movimentoblackmoney: Tecnologia para quem? De pessoas para pessoas. Em todas as classes e em todos os níveis. Aqui no Movimento Black Money não querermos falar de um campo elitista e também não usamos a pluralidade como oportunidade. Nosso objetivo é levar assuntos como inovação, economia e empreendedorismo para que essas discussões cheguem nas diversas camadas sociais (...continue lendo no Instagram).

No GE de Casa, recebemos Viviane Lemos, da BPS Poa, feira de moda plus size, e Natalia Guasso, do Brick Desapegos, que reúne brechós na Capital, para discutir como serão as feiras criativas de Porto Alegre no pós-pandemia. Confira no canal do Youtube do JC.