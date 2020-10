Está todo mundo comentando o documentário produzido pela Netflix sobre como o Facebook, Instagram, Google e outras empresas são capazes de manipular as pessoas. O Dilema das Redes provoca muita reflexão.

A questão é que as mídias sociais, embora vilãs em diversos aspectos, como o filme mostra, estão salvando milhares de negócios nesta pandemia. Temos que estar cientes de que somos vigiados 24 horas, de que somos o produto dessas marcas. Ao mesmo tempo, se usarmos essas ferramentas de forma estratégica, poderemos nos beneficiar.

Há pessoas querendo cancelar suas contas com os relatos dos ex-funcionários das gigantes da tecnologia captados no longa metragem. Mas será que os negócios sobreviveriam sem o canhão de divulgação que os posts geram?

O que deve ficar de lição para empreendedores que dependem das redes para vender é que, cada vez mais, precisam tentar diminuir essa dependência. Como? Boa pergunta.

O segredo, provavelmente, esteja em algo que nunca saiu de moda: o relacionamento offline. É claro que, nesse momento, estamos mais isolados uns dos outros, o que torna isso mais difícil. Assim que possível, no entanto, aposte muito no olho no olho, na voz e no toque. Pois, se você se sentir traído pelas redes, haverá uma alternativa.

#redesreais