Consultoria agro alavanca produção a partir de dados

A média de produção de sacas de soja no Brasil, por hectare, é de 54,5. Com a implementação de estudos de dados sobre a propriedade e ações direcionadas para aumentar a produtividade, esse valor chegou a 111,9 na fazenda Vila Morena, de Boa Vista das Missões, do proprietário Eliseu José Schaedler. Com a consultoria da ConnectFarm, de Cachoeira do Sul, o aumento da colheita ganhou o Desafio Nacional de Máxima Produtividade do Comitê Estratégico Soja Brasil (Cesb) 2020, na categoria Irrigado.

Esse feito só foi possível, explica o CEO da ConnectFarm, Rodrigo Franco Dias, com o uso do big data. "É um banco de dados da propriedade. Nós identificamos os perfis de solo e direcionamos as instruções. É como pesquisar no Google", compara o engenheiro agrônomo.

Atuando há 10 anos na área, a consultoria faz uma espécie de personalização da atuação na fazenda, coletando informações e traçando ações direcionadas individualmente.

Rodrigo opina que, atualmente, implementar esse trabalho nas propriedades é mais fácil devido ao avanço tecnológico e às novas gerações que estão tomando a frente dos negócios, substituindo os pais e avós.

"Para conectar uma tecnologia dessas no agro, basta um telefone com internet. Quem tem usado produz mais", afirma. Nos últimos 17 meses, revela o CEO, o crescimento da ConnectFarm chegou a 1.300%, com mais de 80 estâncias adotando o modelo aplicado ao campo.

Outro benefício da escalada recente da tecnologia é a maior acessibilidade. A consultoria disponibiliza três planos aos produtores que desejam contratar o serviço, com diferentes vantagens e entregas. Alguns deles chegam a custar uma saca de soja, garante o empreendedor.