A diferença entre fechar e desistir do seu negócio

Basta andar pelas ruas do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo para ver uma porção de imóveis comerciais para alugar. Locais que, antes da pandemia, você costumava frequentar, que dava personalidade ao seu bairro. Muitos fecharam, não sobreviveram à Covid-19. Mas será que acabaram?

A resposta traz otimismo, pois muitos seguem operando, mesmo que de um jeito diferente. Alguns empreendedores levaram suas operações para casa, outros para a internet ou para espaços compartilhados com menos custos. O importante é que as pessoas estão dando um jeito de passar por esse momento tão delicado.

Fecharam algumas lojas, porém tudo indica que essa adaptação seja temporária, para que a crise não se torne ainda maior. A esperança é que todos que conseguiram gerar uma renda nesse período de clientela isolada possam voltar a ocupar as ruas quando a vacina chegar.

Lembre-se que você precisa tomar as decisões com base na sua realidade financeira. Se for o momento de dar um passo para trás para dar dois para frente daqui uns meses, não hesite. O importante é acreditar que o público valoriza o seu produto, onde quer que você esteja. #bora