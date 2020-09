Tradição a distância

17 de setembro de 2020

Com a impossibilidade de fazer eventos presenciais, como o Acampamento Farroupilha e a Expointer, o tradicionalismo gaúcho precisa se reinventar para conquistar novos públicos. Alguns empreendedores, como a pedagoga Estéfani Colvero Bairros, da Chimas Girl, encontram na internet uma forma de manter o amor pelo Rio Grande do Sul vivo e capaz de fomentar negócios do segmento Página Central