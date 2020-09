Assine o Jornal do Comércio e

completo ao conteúdo do GE.

@movimentoblackmoney: Você já segue o @impactandovidaspretas? A nossa campanha chegou no Instagram e vai ser por lá que você vai conhecer todos as vidas que foram, direta e indiretamente, assistidas pelo projeto. Quer contribuir? Acesse o perfil da campanha e siga os passos descritos na bio! Faça parte do Impactando Vidas Pretas!

No GE de Casa, Thiana Pinto, fundadora do POA na Rua, fala das mudanças no consumo local durante a pandemia. Confira o vídeo completo em bit.ly/329qer9 ou nas plataformas de áudio.