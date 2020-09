Jornalista lança planner e guia de autocuidado

Rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele que causa vermelhidão e inchaço em algumas partes do rosto. Com a necessidade de falar mais sobre essa condição e compartilhar dicas com outras pessoas sobre o seu tratamento, a jornalista gaúcha Luíza Mattia, 28 anos, criou o perfil Tua Pele (@_tuapele) no Instagram. Desde 2018, a iniciativa vem crescendo e, neste ano, para comemorar o Dia Internacional do Autocuidado, celebrado em 24 de julho, ela lançou um planner dedicado apenas aos cuidados com a pele, mente e corpo.

O documento, que serve como uma agenda para organizar rotinas e anotar coisas importantes, foi desenvolvido com as amigas Hêmily Ferraz, 26, e Alana Paro, 28. A partir do sucesso de vendas na primeira edição, Luíza lançou a segunda no final de agosto.

"Uma das principais causas de não fazer o autocuidado é a falta de organização" , opina a jornalista. Com o planner, é possível fazer um checklist de atividades diárias, anotar as prioridades e até registra quantos litros de água foram bebidas na semana. "É uma forma de visualizar e separar momentos do dia a dia para si", explica.

Vendido de forma digital, quem adquire o planner por R$ 14,00 pode imprimir e usar quantas folhas quiser. A pessoa também recebe o Guia com 30 dias de autocuidado, composto por instruções e práticas. "Cuidar de si não é só a skin care, porque essa é uma questão mais comercial. Não se trata só de um produto. É um universo mais amplo", observa Luíza.

Para quem quer começar uma rotina com essa temática, ela orienta separar um pequeno momento do dia. "Se você gosta de tomar um café no meio da tarde, pare 15 minutos durante o turno de trabalho para fazer isso. São coisas simples, mas juntas fazem diferença", afirma. Mais informações sobre como adquirir o planner podem ser conferidas no Instagram.