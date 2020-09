Empreendedores lançam caixa mensal de produtos veganos

Camiseta, enxaguante bucal, máscara, pano de prato, cookies e vale cachorro quente. Esses são os produtos que compõem a primeira edição da VegVegBox, caixa de curadoria de produtos veganos lançada em setembro em Porto Alegre.

Pedro Gomes, 35 anos, conta que a ideia nasceu a partir do contato com uma pesquisa que mostrava o potencial do nicho para produtos sem origem animal. “Um amigo que trabalha na área de pesquisa de uma empresa estava analisando o nicho vegano. Ele compartilhou comigo algumas percepções e disse que tinha um bom mercado para assinatura de box vegana. E eu fiquei com aquilo na cabeça”, relata o empreendedor, que também é proprietário do restaurante Veganista na Capital. Foi a partir disso que Pedro começou a construir o projeto e, para dar corpo à ideia, chamou o amigo, também vegano, Alessandro Rodrigues, 35, para a sociedade. Foram dois meses desenvolvendo o negócio, que conta, ainda, com a relações públicas Ana Paula Neri, 30 anos, na parte gráfica e de comunicação.

Apesar do insight ter surgido a partir da ideia de caixa por assinatura, nesse primeiro momento de lançamento, a VegVegBox será vendida a cada mês, individualmente, por R$ 89,00. “Estamos vendo que é preciso estabelecer uma certa confiança com o público. As pessoas ainda não estão dispostas a ter uma assinatura recorrente do produto por não conhecer, já que não entregamos nenhuma caixa ainda. Vamos começar vendendo mês a mês”, explica Pedro, que pretende colocar o modelo por assinatura no ar no primeiro semestre de 2021.

As caixas terão de cinco a sete produtos, todos sem origem animal, de diversos segmentos. O objetivo é apresentar ao público interessado novidades e itens diferentes dos já conhecidos. “Nós três somos veganos, então a nossa vida, de certa forma, já é uma curadoria diária desse tipo de coisa. Os produtos estão muito baseados nas pesquisas que fizemos. A nossa ideia é trazer a maior variedade possível: decoração, higiene, coisas de cozinha, alimentação, produtos de beleza. É claro que vai ser o público que vai nos dizer, no final das contas, qual é exatamente o caminho que a gente vai seguir”, pontua Pedro, que não descarta, no futuro, ter caixas segmentadas para cada tipo de produto.

As vendas são feitas através do site www.vegvegbox.com.br e entregues, de forma automatizada, para Porto Alegre. A caixa de setembro pode ser comprada até o dia 20 e tem valor promocional de lançamento até o dia 13 de setembro, custando R$ 79,00 com frete grátis na Capital. Para o restante do Estado, Pedro explica que é feito um atendimento personalizado para avaliar as possibilidades de entrega e os custos. “A nossa ideia é que seja uma caixa nacional, mas ainda estamos restritos a Porto Alegre. Estamos fazendo esse MVP (mínimo produto viável) para tentar achar esse encaixe no mercado.”