Energias renovadas aqui no GE

A edição de aniversário dos cinco anos do GeraçãoE renovou nossas energias. Recebemos tantas mensagens de apoio ao trababalho que desempenhamos por aqui que publicamos algumas na página 3.

Ao preparar o conteúdo, tivemos que olhar para a nossa história e os momentos marcantes. Relemos o manifesto que escrevemos há meia década e comparamos com o que fazemos hoje, com a forma como entregamos o nosso serviço. Percebemos que seguimos firmes no propósito inicial, mesmo inovando constantemente nos formatos e impedidos de estar na rua, que era onde descobríamos as pautas bacanas para compartilhar com vocês, nossos leitores e leitoras.

A partir dessa reflexão, de ter parado para olhar para dentro, sugerimos que você que tem um negócio, que coordena uma equipe ou que tem um projeto de vida pessoal faça o mesmo. É um exercício que nos traz de volta para o centro, nos faz ressignificar o nosso verdadeiro papel.

Com a velocidade das tarefas do cotidiano, muitas vezes, esquecemos ou adiamos essa prática. Quem sabe, agora, que você está mais tempo em casa, não seja o momento?

O resultado, podemos garantir, será mais empolgação para fazer aquilo que lhe fez brilhar os olhos um dia. #experimente