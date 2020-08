Empreendedora desenvolve aromas para marcas a partir de suas histórias

O corpo humano possui cinco sentidos, que estão ligados às percepções internas e externas. Especialistas em marketing dizem, inclusive, que explorar essas características biológicas pode ajudar na hora da venda. A Borrifa, lançada durante a pandemia, aposta nisso para desenvolver a identidade de marcas através do aroma.

Camila Anders, 37 anos, teve a ideia do projeto enquanto assistia a um programa de TV em 2019. De início, a empreendedora, que também atua na sua área de formação, Recursos Humanos, não investiu na iniciativa. Mas tudo mudou com a pandemia do coronavírus. Ela percebeu que as pessoas estavam cuidando mais de si mesmas e de suas casas, e foi aí que decidiu apostar nas vendas on-line.

Para a empreendedora, o aroma próprio de uma marca é uma experiência única para a clientela. “Poder conhecer novas histórias e, a partir delas, entender o público e a necessidade de criar uma experiência sensorial é muito bom. É o marketing olfativo”, diz.

Por conta da pandemia, os encontros para definir as fragrâncias para empreendedores têm sido a distância. “Nós fazemos um briefing com a marca para saber qual público ela quer atender. O cliente me passa também qual tipo de aroma está pensando, e qual sensação quer passar. Baseado nisso, preparamos os aromas. Entregamos as amostras, e, depois da escolha, é feito o processo de entrega.” O valor para esse tipo de fragrância é de R$ 250,00 por 1 litro de produto, podendo haver desconto dependendo da quantidade.

O Instagram é um aliado de Camila nas vendas. “As pessoas gostam de ter um aroma no lar, de ter um aconchego. Quando a pessoa entra dentro de casa e sente aquele cheirinho, traz uma sensação boa de bem-estar.”

As fragrâncias mais populares são, primeiramente, alecrim e, em segundo lugar, flor de cerejeira. “Quem prefere um aroma mais cítrico acaba optando pelo alecrim, e quem gosta de um aroma mais adocicado e, ao mesmo tempo, suave acaba optando pela flor de cerejeira.” O investimento inicial do Borrifa foi de R$ 3 mil e o atendimento é feito pelo site (www.borrifa.com.br), Instagram e WhatsApp. No e-commerce, é possível encontrar Home Spray a partir de R$ 38,00 e Difusores de Ambiente a partir de R$ 55,00.