Por onde anda quem também já fez o GE

Roberta Fofonka

"Fui repórter e videomaker do GE nos três primeiros anos do caderno. Criamos muita coisa e fiz grandes amigos, tenho muito orgulho desta construção! Hoje sou jornalista freelancer, pude participar de projetos de livros como ghostwriter e contribuir com conteúdo estratégico em texto e vídeo para marcas pontuais. Neste momento, estou desenvolvendo um programa de educação corporativa junto à Profissionais SA. Também virei professora do curso de fotografia artística @movimento.sinergia e sigo executando pesquisa em dança e performance pelo Coletivo Grupelho. Minha carreira sempre foi híbrida, e a autonomia para criar pautas e sugerir conteúdos que o GE me proporcionou, hoje, fazem toda diferença na minha vida profissional. Vida longa ao GE!"

Giana Milani

"Fui estagiária do GE de agosto de 2018 a outubro de 2019. A experiência que tive é inesquecível. Trabalhei com pessoas maravilhosas e pude conhecer histórias inspiradoras. Tenho carinho especial por cada momento. Tudo está eternizado nas páginas, nos podcasts e nos vídeos, que tanto amo assistir novamente. Foi através de um contato que fiz no GE que consegui meu atual emprego, no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no RS (Setcergs), onde atuo como jornalista e videomaker. Hoje, conto belas trajetórias empreendedoras de nossos transportadores gaúchos. Estou planejando, também, o lançamento de um projeto pessoal, uma página com matérias focadas em História do Brasil e do mundo. Do GE, surgiram, ainda, outras oportunidades como freelancer. Sinto-me muito grata por ter feito parte dessa história."

Robson Hermes

"Sou grato pela oportunidade de ter exercido o que mais amo fazer. O GeraçãoE me permitiu criar muita coisa, conhecer uma galera superinspiradora e me desafiar em diferentes formatos jornalísticos. Agradeço muito pela confiança e pelas portas que se abriram a partir desta experiência. Atualmente, trabalho na área de atendimento ao cliente na CDN Sul Comunicação. Carrego no coração com muito carinho tudo que vivi e aprendi no Jornal do Comércio."

Ulisses Miranda

"Ter feito parte da equipe do GE foi a maior experiência que tive enquanto estudante de Jornalismo. Mesmo que oficialmente fosse "apenas" estagiário, foi ali que vivi o Ulisses-repórter, indo para a rua e pegando a estrada, conhecendo empreendedores e seus negócios em diversos cantos do Rio Grande do Sul. Há quase três anos, sou assistente de conteúdo no Grupo RBS. No final do ano passado, produzi e editei um documentário como parte prática do meu TCC e, após essa experiência, já formado, faço parte de diferentes projetos audiovisuais. Por onde passo, conto a todos que tive a honra e a felicidade de compartilhar as páginas desse caderno com colegas verdadeiramente inspiradores enquanto profissionais e pessoas. Por tudo isso (e muito mais), sou eternamente grato ao GE."

Leonardo Pujol

"Fui um dos estagiários do GeraçãoE no começo do projeto, há cinco anos. Ser estagiário no caderno não significava que eu era um mero assistente. Eu colocava a mão na massa. Escrever, revisar, entrevistar, viajar: fazia muito do que um repórter faz. Por essas e outras que não hesito em afirmar: o Jornal do Comércio é um dos melhores laboratórios para um estudante de Jornalismo. Após a graduação, saí do GE para seguir a senda dos que nos liam. Tornei-me sócio da República - Agência de Conteúdo. Nosso objetivo, como empresa, é ajudar pequenos e grandes negócios, organizações e veículos de mídia a alcançarem resultados através de uma boa comunicação. Em um mundo saturado de informação, uma abordagem de qualidade para contar boas histórias é essencial. É o que faço para as marcas que contratam a República. E é o que o GeraçãoE vem fazendo há cinco anos para seus leitores, empreendedores do Rio Grande do Sul e do Brasil. Parabéns, GE!"

Lucilene Athaide

"Fui estagiária de jornalismo do GE em 2015, ano de sua fundação. Este caderno foi de extrema importância para mim por dois aspectos: primeiro, porque foi uma experiência concreta de aprendizagem dentro da redação de um jornal. E, segundo, porque foi através de suas reportagens que pude dar visibilidade aos empreendedores negros do nosso Estado, muitas vezes, esquecidos pela imprensa. O GE é um projeto de colaboração social com foco na diversidade do empreendedorismo, a qual sou eternamente grata. Atualmente, exerço a função de repórter multimídia na região do Vale do Sinos e também estou finalizando o mestrado em Ciências Sociais com uma pesquisa voltada para comunidades tradicionais quilombolas. Avante, GE!"

Júlia Fernandes

"Participei do GE por cerca de um ano e meio. Sempre gosto de dizer que a minha verdadeira escola de jornalismo foi o JC. Estar em um local que me deu liberdade o suficiente e me viu como profissional antes mesmo da graduação estar concluída me fez crescer muito, não só em âmbito profissional, mas pessoal também. Foi no GE que descobri sobre o que eu queria escrever e para quem queria escrever. É muito bom ter, na história da minha vida profissional, um trabalho que sempre respeitou quem eu sou e abriu espaço para todas as pessoas, para todas as histórias, para todas as realidades. Hoje, atuo como repórter aérea de trânsito na Brazilian Traffic Network, trazendo informações de mobilidade urbana direto de um helicóptero, e tenho meu projeto pessoal, o Preto Alegre, um programa que tem o objetivo de trazer artistas negros da Grande Porto Alegre para falar sobre seu trabalho. Sou realizada profissionalmente, mas nada seria possível se, anos atrás, o GeraçãoE não tivesse me dado a tanta experiência que o mercado pede. Obrigada, GE!"

Niágara Braga

"Fui estagiária do GeraçãoE durante o meu último ano de faculdade e, apesar de ter vivido outras experiências ao longo do curso, não canso de dizer que foi sob a coordenação do Mauro Belo que eu me tornei jornalista e me apaixonei pela profissão. Tive a oportunidade de escrever matérias (muitas delas estampadas na capa), colecionar páginas assinadas com meu nome, viver a rotina da notícia, garimpar histórias. Mas o que, de fato, fez eu me apaixonar foi a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. De cada pequeno empreendedor que tinha seu negócio alavancado, cada um que se emocionava ao ver seu esforço valorizado. Hoje sou coordenadora de Comunicação na Usina de Notícias, e por pegar o gosto por fazer a diferença na vida das pessoas, também estou cursando Psicologia. Como estagiária eu aprendi (muito) e hoje como gestora de processos e equipe eu tento seguir os passos do GE, para poder também ensinar com generosidade e me tornar uma lembrança boa na vida profissional e pessoal de outras pessoas. Desejo que o projeto possa crescer cada vez mais e sempre manter essa essência humana, que é a marca das suas páginas e é o propósito que move sua (para sempre 'nossa') equipe."