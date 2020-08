GeraçãoE completa cinco anos como referência para o empreendedorismo

Há cinco anos, nascia o que é considerado até hoje um dos produtos mais inovadores do mercado jornalístico do Rio Grande do Sul. O GeraçãoE é um híbrido de caderno, site, redes sociais e gerador de negócios para empreendedores e empreendedoras.

Não existia, em 2015, na imprensa gaúcha, uma equipe de repórteres dedicada exclusivamente a compartilhar com o público informações sobre as marcas e as pessoas por trás delas de forma leve e descomplicada. O Jornal do Comércio percebeu a oportunidade e lançou o GE, que funciona também quase como uma startup dentro da empresa. Experiências em vídeos, podcasts, lives e até em formato de linguagem são testadas, primeiramente, na plataforma para depois serem aplicadas no restante do veículo.

O GE tem sido responsável por fomentar o empreendedorismo no Estado e por estimular o desenvolvimento de iniciativas locais. O conteúdo compartilhado nos mais diversos canais impulsiona vendas e transforma a vida das pessoas retratadas nas reportagens.

A ideia do produto foi vislumbrada por uma equipe comandada por Beatriz Moraes, do departamento de marketing do JC à época. Entrou em campo o editor Mauro Belo Schneider - até, então, repórter da editoria de On-line - para colocá-la em prática com o apoio de mais três profissionais. O expediente inicial era composto por Mauro, na edição, pela repórter Roberta Fofonka e pelos estagiários Leonardo Pujol e Lucilene Athaide.

Graças ao trabalho do departamento comercial do JC, o projeto despertou o interesse da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), que foi o primeiro investidor, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae-RS). Ao longo do tempo, demais entidades acreditaram no potencial da iniciativa e se juntaram ao GE em períodos específicos.

Atualmente, milhares de pessoas acessam a versão impressa toda quinta-feira e a virtual, em www.geracaoe.com, diariamente, para se inspirar nas histórias narradas pela perspectiva humana. O GE é referência no tema e conquistou o que foi projetado há cinco anos: renovar o público leitor do JC e oferecer à sociedade gaúcha uma vitrine para novos negócios, colaborando para tornar a economia mais pujante e criativa.