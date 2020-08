Cinco dicas para seu negócio passar dos cinco anos

Cinco anos é uma data emblemática para os negócios. A especialista em atendimento do Sebrae-RS Katherin Misura acredita que as pessoas dedicam todo seu entusiasmo em tirar uma ideia do papel, mas esquecem de olhar para aspectos técnicos do negócio. "O brasileiro tem uma energia empreendedora muito forte, faz acontecer do jeito que consegue. Muitas vezes, para investir no negócio, a pessoa vende um carro, uma casa, pega um empréstimo com alguém ou com o banco. Então, é preciso fazer essa projeção. Qual a perspectiva dos próximos meses, quantos clientes vou precisar atender. Parar para pensar de fato no negócio", pontua.

1. Acreditar

A especialista destaca que o fator comportamental é importante, principalmente nos primeiros anos. Enxergar o valor do projeto ajuda, inclusive, em questões mais técnicas, como o planejamento de metas. "Por falta de uma gestão adequada, muitos negócios acabam morrendo no meio do caminho, ou não conseguem prosperar. Mas é muito importante que a pessoa acredite muito naquela ideia. Que ela pense o quanto aquilo ali faz parte dela, do jeito que ela pensa", destaca Katherin. Acreditar é, também, enxergar as mudanças que ele precisa sofrer para continuar existindo. Katherin frisa que é preciso perseverar no propósito, mesmo que haja alguma mudança de formato ou estratégia.

2. Dar um passo para trás

Pensando na ideia de testar estratégias, dar um passo para trás e rever o negócio ao longo da trajetória é fundamental para que ele se reinvente de uma maneira saudável. A especialista pondera que, muitas vezes, os empreendedores são consumidos pela rotina e pouco dedicam sua atenção para revisitar processos e decisões. "Vejo que o empreendedor, por ter esse ânimo muito forte pelos resultados, fica apagando incêndios. Mas é importante dar esse passo para trás e ver o que não está tão legal, o que precisa ser feito pensando no cliente, na sustentabilidade", explica Katherin.

3. Ter uma rotina de sucesso

Traçar uma meta e, dia a dia, tomar decisões e escolher caminhos que ajudem o negócio a chegar no seu objetivo. Isso é, segundo a especialista, uma rotina de sucesso. Esse modo de fazer deve estar presente na rotina dos empreendedores, contando com a ajuda da equipe para isso. "Quando a gente fala de meta, é ter uma estratégia para chegar lá. É fazer um pouquinho todos os dias, de forma sistemática, para chegar suavemente no objetivo do negócio", afirma.

4. Aprimorar a gestão

Buscar conhecimento e entender mais sobre a gestão do negócio não diz respeito somente às empresas que não vão tão bem. Quem cresce rapidamente também deve atentar para esse ponto para que saiba absorver o sucesso e consolidar o negócio. "Para empresas que têm esse boom, é bem importante que tenham pessoas-chave que sejam patrocinadoras da gestão do negócio", enfatiza Katherin.

5. Olhar para o futuro

Chegar aos cinco anos é, sem dúvida, um marco a ser comemorado. Katherin acredita que é, também, o momento ideal para fazer um balanço da trajetória até o momento e prospectar o que se espera para os próximos anos. "Cinco anos é um tempo muito simbólico para se refletir a respeito do que se espera do futuro. É um momento de olhar pra trás e ver o que fez de bacana, como o negócio impactou e fez diferença. Entender o que já se faz muito bem, o que não faz ainda e o que seria bom agregar."