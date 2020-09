A OLX Brasil está selecionando profissionais para diversas áreas e cargos em mais de 60 vagas abertas. A empresa, que tem escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, está trabalhando em regime remoto desde março deste ano por conta da pandemia da Covid-19. São 40 vagas abertas para Tecnologia e Produto e 26 oportunidades para o núcleo corporativo (Marketing, Comercial, Financeiro, RH, Publicação, etc). Há posições para Desenvolvedor (a), Engenheiro (a) de Dados, Gerente de Tecnologia, Data Analyst, Data Specialist, Gerente de Produtos, Analista de Dados, Analista de Mídias, Consultor (a) Comercial, Analista de Processos e outros. A empresa também seleciona para o Banco de Talentos (Comercial, Jovem Aprendiz, Estagiário e Profissionais com Deficiência). Os interessados podem conferir as vagas e se candidatar no site da OLX. As posições têm sido preenchidas à medida que a empresa avalia e entrevista os candidatos.

