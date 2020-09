No dia 12 de setembro é comemorado o Dia da Programação. Para celebrar, a Alura, plataforma online de ensino de tecnologia e negócios digitais, promove uma semana com conteúdos e lives com foco na carreira de programação e tecnologia. Mais de 20 experts de diversas áreas participam do evento gratuito. Inscrições: bit.ly/3bdJqaf.

Nos dias 28 e 29 de outubro acontece o Focus Fashion Summit 2020, idealizado pela Focus Têxtil e pelo Instituto Focus Têxtil. O objetivo do evento é abrir espaço para compartilhamento de tendências, ideias, conhecimento, produtos e serviços para a indústria criativa de design de varejo e moda. O calendário pré-Summit conta com uma programação de lives com talks e webinars. Para mais informações e acompanhar a maratona de conteúdo, é necessário acessar o canal da Focus Têxtil no YouTube ou pelo Instagram @focusfashionsummit.