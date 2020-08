Assine o Jornal do Comércio e

O Impactando Vidas Pretas é uma iniciativa de caráter emergencial para atender, preferencialmente, famílias negras lideradas por mães solos e afro empreendedores.

Dentro da nossa estrutura social, há camadas que excluem e impedem que direitos civis cheguem às pessoas pretas. Como por exemplo, devido ao afastamento social, famílias estão desassistidas financeiramente, psicologicamente e estruturalmente.

Olhando para esse lado, o projeto visa gerar uma renda mínima para essas famílias. Então, se você se encaixa nesse perfil, precisamos saber mais sobre você.



