Marca aposta em cosméticos veganos e artesanais em Porto Alegre

O isolamento social intensificou alguns assuntos nas redes sociais. Garantir um momento de autocuidado em meio à rotina de home office foi um deles. O tema já fazia parte do escopo de trabalho de Sheila Barreto, 31 anos, que desde 2019 empreende com a Goodie, marca de cosméticos artesanais e veganos de Porto Alegre. Durante a pandemia, ela percebeu que o interesse pelos conteúdos que publica nas redes sociais abordando o assunto cresceu. "Inicialmente, as vendas caíram um pouco e agora estão começando a se normalizar. Quanto ao interesse nos produtos, percebo um pouco mais de disponibilidade. Tenho a impressão de que as pessoas estão mais abertas a certos tipos conteúdo assim como produtos", pontua Sheila.

A marca nasceu de uma vontade da empreendedora de trabalhar no segmento da beleza contrapondo a pressão por padrões estéticos. Publicitária e atuando em áreas administrativas antes de empreender, Sheila teve o insight para criar a Goodie em seu último emprego, onde precisava usar maquiagem diariamente. "A desconstrução dos padrões de beleza e pressão estética sempre me chamaram atenção, mais ainda com essas pressões no trabalho. Então, quando fui desligada, queria muito a chance de criar algo que abraçasse a causa da beleza de uma forma livre, sem pressões. Somando tudo isso com o desejo já antigo de criar uma marca própria, em abril de 2019, a Goodie iniciou as atividades oficialmente", conta.

Os cosméticos veganos são produzidos artesanalmente por Sheila e vendidos no e-commerce da marca (goodiecosmeticos.com). Os valores partem de R$ 8,00 e vão até R$ 40,00. "Estão disponíveis hidratantes corporais, hidratantes faciais, balms multifuncionais, body-splashes e blends de óleos vegetais para o rosto e cabelo. Me esforço bastante para que os valores se mantenham justos tanto para marca quanto para quem está consumindo", explica Sheila.

Com o tema do autocuidado ganhando força nas redes sociais entre marcas e consumidores, a empreendedora acredita que é necessário que as empresas promovam discussões sobre o assunto, estimulando que as pessoas dediquem mais tempo para isso. " Promovo autocuidado mostrando que é divertido e gostoso se cuidar, mas sempre lembrando que bonitas nós já somos, sem a necessidade de procedimentos e produtos ", pondera. Além disso, mesmo sendo uma marca de cosméticos, Sheila acredita que é importante lembrar que o tema é muito mais abrangente que somente a questão estética. "As pessoas de fato têm se atentado mais para o hábito de se cuidar e com isso me refiro para além do skin care (cuidados com a pele), como o hábito de ler ou parar para ouvir um disco, organizar o armário, as finanças, fazer uma comida boa. Ainda bem", comemora.

A marca é produzida sem insumos de origem animal e reforça, por meio das redes sociais, as bandeiras que carrega em seus produtos. Para Sheila, é importante que os consumidores conheçam os valores da empresa e, assim, decidam onde investir seu dinheiro. "Se faz cada vez mais importante que a gente aprenda a valorizar nosso poder de compra, saber que é importante conhecer uma marca antes de entregarmos nosso dinheiro, saber dos processos, a origem dos insumos. Ir atrás dessas informações e ter a oportunidade de escolher que marca consumir infelizmente não é uma realidade para todo mundo, mas encaro como uma pauta sempre importante de se levantar", pontua. Na relação entre marca e cliente, a empreendedora destaca, ainda, a importância das empresas do ramo de beleza entenderem o seu papel para a desconstrução de padrões estéticos. "Se grandes marcas da área ousassem fazer o mínimo para contribuir com a autoestima feminina, o mundo seria outro. Teríamos mulheres menos inseguras, mais produtivas, capazes e confiantes. Vejo que estamos cada dia mais próximas de um mundo com mais mulheres assumindo o controle das suas vidas, e, para isso, nossa autoestima é fundamental", acredita.