A AgroStart, plataforma de inovação e empreendedorismo da BASF, está com inscrições abertas para uma nova turma de aceleração. A iniciativa é voltada para os empreendedores de toda a América Latina. Os interessados devem apresentar propostas que aumentem a competitividade do agronegócio e auxiliem a cadeia agrícola em pelo menos um dos seguintes desafios: diagnóstico de pragas e doenças, gestão do gap de produtividade (yield gap), monitoramento eficiente de culturas, gestão da aplicação de defensivos, Supply Chain e Logística e operações financeiras (AgFinTechs). Outro pré-requisito é já possuir um produto sendo validado no mercado em fase inicial ou avançada. O programa atende startups em fases iniciais e também possui benefícios e parcerias para startups que já estão em um nível de escala maior. Inscrições: bit.ly/2XGjgaC.

