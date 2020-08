A Ambra University, universidade norte-americana que oferece ensino superior em língua portuguesa, promoverá o curso on-line Proteção de dados pessoais e aspectos jurídicos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a ser realizado ao vivo, todas as quintas-feiras, de 27 de agosto a 1° de outubro, às 17h30min. O objetivo das aulas é levar conhecimento à sociedade e esclarecer às empresas acerca de suas responsabilidades, diante da vigência da nova norma. O curso é gratuito, possui 15 horas de duração e destina-se tanto ao mercado jurídico como um todo quanto às organizações. Inscrições: bit.ly/39YUh7p.

A edição 2020 do Zendesk Showcase Brasil, principal evento da empresa fora dos EUA, contará com a participação de Fiamma Zarife, diretora geral do Twitter no Brasil, falando sobre liderança pela influência. O evento é gratuito, virtual e começa às 14h de hoje pelo link bit.ly/30KVZWG.