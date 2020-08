Cinco cervejarias gaúchas para celebrar o Dia Internacional da Cerveja

A primeira sexta-feira de agosto é marcada pelo Dia Internacional da Cerveja. A data é comemorada desde 2007 em diversos países com o objetivo de unir produtores e consumidores. Para celebrar, listamos cinco cervejarias que já tiveram suas histórias contadas pela equipe do GeraçãoE ao longo dos anos.

Macuco

A Macuco é um empreendimento de duas mulheres que levantam a bandeira de causas relacionadas à diversidade. As responsáveis pelo negócio estão à frente, também, do Praia Burger, com opção vegetariana e vegana no cardápio de hambúrgueres. A cervejaria, que começou operando em um tuktuk, está localizada, atualmente, no Centro Histórico de Porto Alegre e funciona através de delivery e take away em razão da pandemia.

Implicantes

As latas são ilustradas com personalidades negras. "A primeira cervejaria negra do Brasil". É assim que a Implicantes se define. Localizada no Quarto Distrito da Capital, no bairro Anchieta, ela aposta em quadros e elementos decorativos que reforçam africanidades, a autoestima do povo negro e algumas obras relacionadas ao mundo dos games. Durante a pandemia, serviços de entrega de chope, latas e growlers foram a solução para "continuar implicando", segundo os sócios.

Edelbrau

Localizada em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, a cervejaria de mais de 500 m² busca ser atração turística na região. Para estimular o consumo mesmo em dias frios, a cervejaria possui diversas opções em estilos que possam ser consumidos em uma temperatura mais alta, ou seja, sem estar tão gelada. Com o coronavírus, o movimento do turismo nacional diminuiu como um todo, o que afetou naturalmente o setor. Atualmente, no entanto, devido às leis vigentes no município, a Edelbrau está aberta.

Narcose

Nascida da vontade que um dos donos teve durante um intercâmbio na Áustria, a Narcose fica em Capão da Canoa, mas está presente em vários estados do País. É uma empresa familiar que escolheu se mudar para a cidade por considerar o local ideal para o negócio. As latas são ilustradas com temática marinha. Está de máscara e na região? Pode passar lá que está em funcionamento em horários reprogramados.

