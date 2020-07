Opções para presentear no Dia dos Pais sem sair de casa

Com o comércio enfrentando restrições por conta da pandemia do coronavírus, as opções de presente estão mais restritas para o Dia dos Pais. Pensando nisso e observando a mobilização de marcas, criamos uma lista de mimos que você pode enviar para se fazer presente nesta época de distanciamento social. Há como agradar os entusiastas da gastronomia, dos vinhos, das cervejas artesanais e do artesanato. Confira:

Empadoca Produtos Artesanais

A Empadoca, de Gravataí (RS), está aceitando encomendas para o Café da Manhã Especial para o Dia dos Pais. Pão caseiro, pães recheados de calabresa, empadinhas de frango, brownie com castanhas, bolo embriagado, cuca tradicional e Romeu e Julieta, torta de limão, frango a passarinha, costelinha de porco, linguiça colonial, pizza caseira, torta fria, risoles, tabua de frios, biscoitos sortidos, geleia, manteiga, doce de leite e suco de uva são os itens do kit, que serve duas pessoas e custa R$ 130,00 . As encomendas podem ser feitas até dia 6 de agosto pelo Instagram (@empadoca_artesanais). Entregas são feitas diariamente em Gravataí. Porto Alegre, Canoas e Viamão, nas sextas e sábados.

Doce Conquista

Uma caixinha de carinho é a aposta da Doce Conquista, doceria de Porto Alegre, para o dia dos pais. São seis doces gourmets acompanhados de uma long neck que custam R$ 28,00 . É possível retirar a encomenda no centro de Porto Alegre ou verificar a taxa de entrega. Pedidos até 8 de agosto pela manhã pelo Instagram (@doceconquistapoa) ou WhatsApp: (51) 98916-6414.

Umabel Artes

O artesanato pode ser uma boa pedida para presentear. A Umabel Artes, da artesã Rosane Mota, de Porto Alegre, está oferecendo cachepôs com pequenas suculentas e mateiras feitas de fios de malha para o Dia dos Pais. As plantas com os vasos saem por R$ 15,00 e levam cinco dias para a confecção. As mateiras, que têm fundo de MDF e alça de couro, custam R$ 90,00 e levam 15 dias. Encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp: (51) 99501-3889.

Alquimia na Cozinha

A Alquimia na Cozinha, de Barra do Ribeiro, preparou uma tábua de churrasco personalizada para a data. Medindo 28x24 cm, o item pode ser customizado com a frase: “Melhores Safras”, com o nome do pai e do filho e seus anos de nascimento. Acompanham o presente uma cerveja, uma taça ou copo, um pote de sal temperado e de farinha temperada produzida pela Alquimia. O valor promocional do kit é R$ 99,00 . Entregas são feitas em Guaíba, Porto Alegre e Canoas com taxa de R$ 10,00. Encomendas pelo Instagram: @alquimia_na_cozinha_

Charlie Brownie

A Charlie Brownie preparou sua estrutura de padaria e confeitaria para atender aos pedidos especiais para a data. Os kits contemplam desde os tradicionais brownies que deram projeção à marca, até cestas com cafés, cervejas especiais, pães, doces e lembrancinhas . O catálogo foi lançado no dia 27 de julho pelas redes sociais e as encomendas podem ser realizadas pelo telefone (51) 3391-3901 ou pelo e-mail charliebrowniebr@gmail.com até o dia 5 de agosto.

Salton

Uma garrafa de vinho com o nome de seu pai. A Salton lançou uma edição especial de um de seus produtos mais procurados dos últimos anos: o Cabernet Sauvignon da safra 2018. O rótulo é personalizável . A bebida também vem como comemoração do aniversário de 110 anos da marca que nasceu na Serra Gaúcha, no município de Bento Gonçalves. Encomendas podem ser feitas através da loja virtual da Salton.

Sola Craft Bar

Sendo operado por um cozinheiro, um marceneiro e um serralheiro, o Sola montou dois kits para a data. Eles levam pão baguete com fermentação natural, geleia de bergamota, berinjela sott'olio (em conserva) e um jogo de chaves de fenda. O que diferencia os kits é a bebida que acompanha: um vinho Chardonnay ou Merlot integram a opção de R$ 190,00, enquanto três cervejas artesanais estão junto da opção de R$ 225,00 . Tudo isso vai em uma caixa de ferramentas produzida em compensado e metal. Encomendas podem ser feitas até o dia 3 de agosto pelo Instagram(@solacraftbar) ou pelo WhatsApp (51) 99225-0184.

Hildegard