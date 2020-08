Empresa disponibiliza cardápio virtual gratuito

Assine o Jornal do Comércio e

São várias as mudanças que a Covid-19 está impondo nos hábitos das pessoas. Passar álcool em gel nas mãos, usar máscaras e manter o distanciamento social são algumas das principais recomendações. Porém, alterações na rotina tendem a continuar mesmo quando a pandemia passar. Acreditando nisso, o analista de sistemas Pedro Viana, 26 anos, desenvolveu o WT Cardápio, sistema de cardápio virtual para estabelecimentos de alimentação. Para apoiar pequenos empreendedores, a ferramenta é gratuita até o fim de 2020.

Conforme explica Pedro, que é proprietário da Witta Tecnologia, mesma que desenvolveu a plataforma Ajuda Coronavírus, a ideia surgiu ao refletir sobre a volta ao "novo normal". "Imagina higienizar folha por folha do cardápio a cada vez que um cliente usá-lo?", reflete. Com o WT, o restaurante pode disponibilizar um QR Code ao público, que o acessa pelo celular. "É um formato padrão, dividido por grupos, com nome, logo e slogan", explica Pedro.

A partir de 2021, os clientes que aprovarem a solução e quiserem permanecer como usuários pagarão a mensalidade de R$ 29,90. "Mas quem quiser usar só em 2020, ou perceber que o negócio não vai durar, não tem problema."