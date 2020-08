Assine o Jornal do Comércio e

Educação empreendedora pode ser uma ferramenta de transformação? Janaína Zago, gerente de Políticas Públicas do Sebrae-RS, e Guilhermina Abreu, fundadora da ONG mineira Embaixadores da Educação estiveram no GE de Casa para comentar o tema.

@implicantesmc

Uma simples publicação de apoio por parte da namorada de um dos sócios da cervejaria desencadeou uma avalanche de comentários extremamente racistas disseminando o ódio de forma gratuita. Como muitos sabem, somos uma fábrica cervejeira de pequeno porte. Não somos um bar. Não há aglomeração de pessoas.

.

A única menção de cunho racial na postagem foi a de que somos a primeira Fábrica Cervejeira administrada por negros no Brasil. Aqui, parece ser necessário frisar que o fato de sermos a primeira fábrica cervejeira negra não é dito para fins meramente comerciais, nem para vender apenas para pessoas negras. A intenção é que o Povo Preto saiba que eles estão sendo representados neste mercado que até ontem era majoritariamente

branco.

.

Para os que não conhecem a Implicantes, nós fazemos homenagens a personalidades negras de grande importância histórica, mas que, em decorrência do racismo estrutural, não possuem o devido

reconhecimento.

.

A nossa empresa está com um financiamento coletivo pelo site bit.ly/vaquinhaimplicantes, onde há maiores informações sobre o projeto. A postagem aqui mencionada apenas pedia apoio para que as pessoas contribuíssem, se pudessem, ou compartilhassem o site. Notamos que muitos ficaram confusos com os valores e a retribuição correspondente. Como já dito, trata-se de um financiamento coletivo e a retribuição é apenas um reconhecimento da cervejaria para seus colaboradores. Não é uma venda direta para consumidor.

.

Por causa dos ataques à postagem, o Facebook, de forma incompreensível, havia retirado a publicação do ar e restringido a conta de quem postou. Após um tempo, a postagem retornou e os ataques continuaram, havendo manifestações extremamente ofensivas direcionados não só a quem publicou mas também a sua família.

.

Além disso, os ataques começaram a ser direcionados também às redes sociais da IMPLICANTES, fazendo avaliações e comentários negativos. No entanto, muitos IMPLICANTES mandaram mensagens de apoio, reconhecimento e solidariedade, o que faz acreditarmos que estamos no caminho certo. Além disso, o ódio que foi destilado apenas confirmou a necessidade de continuarmos implicando e trazendo cada vez mais representatividade.

