O Grupo Heineken no Brasil abriu inscrições para o Leadership Experiences Heineken, programa focado no desenvolvimento acelerado de jovens profissionais para cargos de liderança. Os interessados terão de 27 de julho a 11 de setembro para se inscreverem na terceira edição do programa, que terá início em fevereiro de 2021. Nessa edição, todo o processo seletivo será on-line, com o uso de realidade virtual e adaptado para deficientes auditivos e visuais. Ao todo, serão 20 vagas disponíveis e, ao final, os jovens poderão assumir posições de gestão na companhia. Podem se inscrever os profissionais graduados em cursos universitários de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, entre 2014 e 2018 com total mobilidade nacional durante e após o término do programa. O processo de seleção avalia as habilidades de liderança dos inscritos, agilidade no aprendizado e o desejo de protagonizar na carreira. O conhecimento de língua inglesa de nível intermediário será um fator avaliado, mas não obrigatório. Mais informações: bit.ly/2P26b6.

