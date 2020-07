Assine o Jornal do Comércio e

Sim, falar eu te amo para sua empresa, nos dias de hoje, é mais que um ato. Uma declaração simbólica de amor, uma representatividade, um mantra. Pasme! O motivo é que o futuro é incerto e não sabemos como será o amanhã.

O fato é que estamos presenciando uma enorme incerteza jamais vista na história do mundo. As declarações de amor tidas como, exclusivamente, pessoais, agora, cruzam fronteiras afetivas e, igualmente, chegam nas empresas.

Estamos vivenciando grandes organizações e modelos de negócios serem derrotados pela Covid-19, fechando suas portas, indo ladeira abaixo e falindo. E, em muitos casos, de forma rápida, do dia para a noite, sem podermos nos despedir delas, como de fato deve ser realizado para aqueles que amamos.

Afinal de contas, a empresa é um ambiente vivo rodeado de colaboradores, fornecedores e clientes. Nesse contexto, merece todo o respeito e o tratamento digno de uma cerimônia de despedida.

A firma faz parte dos nossos laços familiares. Foi dela, por muito tempo, que se garantiu o seu sustento e de tantas outras partes.

Isso vai muito além do estado racional das coisas. Não poder declarar o nosso amor por aquilo que construímos e amamos dói demais. Machuca, sucumbe os mais fortes. Afeta o estado psicológico e emocional.

Não bastasse o efeito do caos que está no entorno, temos o pior sentimento invadindo, os pensamentos dos empresários - o da derrota. Para a grande maioria, torna-se um problema de saúde sério.

O tempo, às vezes, é cruel para esperar novas formas e estratégias de investimentos, para contornar a brutal crise que bate à porta de nossas empresas. Nem reza para o santo do 'planejamento estratégico' atende nessas horas.

Por isso, o questionamento de evidenciar o "eu te amo" diariamente justifica os novos valores das corporações modernas. O famoso conceito de propósito deixou de ser coadjuvante, assumindo o papel principal.

A única certeza que temos é que o amor é o combustível que nos move. Possui a capacidade de ser contagiante.

E é a bandeira que deve ser erguida, como forma de nos impulsionar. Uma ação contínua, dentro e fora do ambiente organizacional.

Jim Collins, renomado autor de Feitas para Durar, fala que: "não são as circunstâncias que causam resultados - são as pessoas". Nesse sentido, as circunstâncias são apenas o palco em que uma empresa está atuando.

É o jeito que o dono e suas equipes atuam que determina a declaração de amor - seus valores, suas escolhas e a qualidade de sua execução. Isso tem a ver com a habilidade de não perder seus objetivos de vista, em tempos bons ou ruins. Por isso, convido você a refletir o verdadeiro sentido do que estamos presenciando.

Amor é não ter preconceito algum pela sua empresa. O que importa mesmo é ter como princípio básico o entendimento da prática do real sentido da cultura diária de amá-la. Acima de tudo e de todos.

Por isso, a indagação é pertinente. Hoje, você já falou "eu te amo" para a sua empresa?