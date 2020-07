Oficialmente, não haverá a Gramado Summit em 2020. A edição que estava programada para o mês de setembro foi transferida para os dias 10, 11 e 12 de março de 2021. A medida, segundo os organizadores do evento, se dá pela segurança do público em razão da pandemia do novo coronavírus. Não há alterações na grade de palestrantes. A palestra com Jordan Belfort (o Lobo de Wall Street), no entanto, permanecerá na antiga data, 30 de setembro, e será transmitida virtualmente a quem já tiver comprado o ingresso. O local, no entanto, foi alterado da Expogramado para o Serra Park. É esperado um público de oito mil pessoas para assistir 140 palestrantes e conhecer 200 empresas. Mais informações em https://bit.ly/39kblV5.

