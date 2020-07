Ambev abre programa de estágios para universitários negros

A Ambev iniciou as inscrições - que seguem até o dia 14 de agosto - para o Programa de Estágio Representa. O foco da ação é inserir estudantes universitários negros no mercado de trabalho. O pré-requisito para as vagas, além do fator étnico, é estar no penúltimo ou no último ano de graduação de cursos de licenciatura ou de bacharelado . Não é necessário conhecimento prévio em língua inglesa ou ter alguma experiência anterior.

As áreas englobadas são Vendas, Supply, Tech e Centro de Serviços Compartilhados. Há vagas disponíveis em todas as regiões do Brasil. Campinas (SP), Jaguariúna (SP), Jacareí (SP), Jundiaí (SP), São Paulo (SP), Campo Grande (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Curitiba (PR), Ponta Grossa (PR), Porto Alegre (RS), Anápolis (GO), Cuiabá (MT), Brasília (DF), Manaus (AM), Aquiraz (CE), Fortaleza (CE), São Luís (MA), Salvador (BA) e Recife (PE) são as cidades englobadas, porém algumas áreas não estão disponíveis em todas as localidades.