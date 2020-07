4º Distrito terá dark kitchens gourmetizadas

Até meados de 2019, o conceito de dark kitchens não era tão difundido no Brasil. Hoje, no entanto, os também conhecidos como "restaurantes fantasmas" se pularizaram e são reconhecidos, de maneira geral, como uma forma rentável e lucrativa de iniciar ou remodelar operações gastronômicas.

A TAG Co Kitchen é um projeto que, até setembro deste ano, começará a funcionar no 4º Distrito, em Porto Alegre. Trata-se de uma central que funcionará apenas como delivery, sem espaço para consumo no local. O investimento no projeto está avaliado em R$ 3 milhões.

"Serão 14 cozinhas industriais, que vão dividir o mesmo espaço, como se fosse um shopping, mas em vez de lojas de roupas, refeições estarão sendo produzidas ali. Vamos cuidar de toda a parte administrativa, manutenção do prédio, enfim. Realmente, o operador vai ter que se preocupar só com aqueles 20 ou 40 metros quadrados que ele vai estar locando da gente", explica o gerente de operações do local, Edgar Niedermeier.

A TAG também se dispõe a cuidar de todo o processo de entrega e cobrança dos pedidos. A empresa tem o intuito de levar a gastronomia mais elevada aos clientes. "O pessoal que deseja algo mais gourmet também precisa ser abastecido. Um bom risoto, uma boa massa, um filé, um churrasco."

A TAG terá parceria com a Sulgás para aliviar um dos custos fixos.