Empreendedoras criam projeto para fortalecer negócios femininos

Ajudar mulheres a iniciar e alavancar os próprios negócios. Foi com essa premissa que as empreendedoras Raquel Piegas, 34, jornalista, e Maíla Facchini, 32, publicitária e fotógrafa, uniram forças e criaram o Projeto Dona Flor. A iniciativa oferece diferentes pacotes de construção da imagem do negócio e auxilia na parte digital em valores abaixo do mercado, mais acessíveis. Com três planos, as sócias oferecem fotos profissionais, identidade visual para a marca, e-book para gestão de redes sociais, acompanhamento por período prolongado, entre outros serviços.

Como explica Raquel, a ideia surgiu quando perceberam que o momento atual da pandemia gerava incerteza e dúvidas nelas mesmas na hora de realizar compras de produtos e serviços on-line. “Somos de Carlos Barbosa e, aqui, há um conservadorismo nessa questão”, avalia. Assim, elas decidiram criar o projeto, que nasceu para apoiar exclusivamente mulheres. “Buscamos a independência financeira como empoderamento”, explica Raquel, que já é empreendedora há três anos com a Artemis Mídias Sociais. Já Maíla é fundadora do Quarto Estúdio, de fotografia.

O Projeto Dona Flor consiste em três pacotes com diferentes durações e que podem ser moldados conforme a necessidade da cliente. “Se ela já tem fotos profissionais e quer trocar por outro item, não tem problema. Nosso objetivo é ajudar os negócios”, explica. Os pacotes variam de R$ 500,00 a R$ 1.500,00. As mulheres negras e trans, destaca a jornalista, ganham condições especiais nos preços. “Já estamos conversando com uma advogada para fazer uma parceria e ofertar assessoria jurídica também”.

Sobre criação de novos negócios durante a pandemia de Covid-19, Raquel enfatiza que não existe momento ideal para começar. “Se esperamos a hora certa, nunca começamos”. Para ela, é importante montar uma estratégia, definir um nicho de consumidores e investir na própria ideia, além de se colocar, sempre, no lugar do cliente. “Temos que pensar em trabalhar com semelhança e humanização. Eu compraria na minha empresa?”, questiona.