Tente achar soluções aos problemas

Essa história aconteceu com um membro da equipe do GeraçãoE e serve de lição para os empreendedores e empreendedoras que nos lêem semanalmente. Dia desses, dois pinos da secadora de roupas de nosso colega quebraram, e ele foi na ferragem achar uma solução. Começo da história.

Na primeira que visitou, encontrou, em vez disso, a explicação de que a peça não existia mais no mercado. Que não se tinha o que fazer. No segundo local onde foi buscar ajuda, achou uma alternativa. Ou seja: a solução, que não tinha a mesma aparência da peça original, mas que cumpriria o mesmo papel.

Pelo fato de não existir mais o item nas lojas, o vendedor enjambrou, com parafusos e brocas, algo que manteria a secadora firme na parede. Que baita lição de empreendedorismo.

Aquele vendedor soube enxergar que o cliente não estava em busca de um pino branco da marca X. Precisava, no entanto, de algo que permitisse que ele continuasse usando a máquina, tão essencial para esses dias de inverno no Rio Grande do Sul.

Isso vale para o seu negócio. Muitas vezes, o público chega até você sem saber direito o que busca. Você precisa interpretar a situação e, se for o caso, simplificar a solução.

Vai valer a pena!

