Criatividade no setor imobiliário garante bons resultados em meio à pandemia

E as novidades impostas por essa mudança que a sociedade vive, de acordo com a executiva, não devem se limitar a quem opera no setor. Pelo contrário, chegarão aos consumidores. "Os imóveis, no Brasil, evoluíram muito pouco se compararmos com o mercado de veículos. Se você compara um carro de luxo dos anos 1980 com um carro de luxo hoje, observa inúmeros itens de série e muita mudança. O mesmo não ocorre na mesma proporção no mercado residencial."

A 2day Consultoria, empresa especializada em lançamentos imobiliários e gestão comercial de estoques, com sede em Porto Alegre, tem fechado novos contratos com empreendedores do segmento da construção civil e de vendas de imóveis finais. Em junho, somou 15 clientes, 31 projetos em 13 cidades diferentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com incremento no faturamento de 35% no acumulado do ano. Para este mês, está projetada a abertura de duas posições na equipe.

Com as pessoas passando mais tempo em casa, o mercado imobiliário percebe um aumento na procura por imóveis espaçosos. Grande parte dos profissionais estão tendo de dividir a área de convívio das residências com ambientes de home office. A pandemia, portanto, tem imposto um ritmo acelerado - e mais digitalizado - de trabalho para quem atua no setor.

Plataforma digitaliza serviços de corretores e de pequenas imobiliárias

Jonatha Baptista desenvolveu uma vitrine virtual para profissionais. Foto: MEUALU/DIVULGAÇÃO/JC

Com as tradicionais imobiliárias fechadas para manter o isolamento social e frear a disseminação da Covid-19, os sócios da startup gaúcha Meualu, focada no mercado imobiliário, perceberam uma possibilidade de ajudar pequenas e médias empresas e corretores autônomos. A nova empreitada é o Juntos.meualu, iniciativa que visa incentivar profissionais a levarem negócios para o ambiente digital de forma gratuita.

Por meio da ferramenta, explica o CEO da startup, Jonatha Baptista, 27, qualquer profissional do mercado imobiliário pode criar sua própria plataforma para oferecer um serviço on-line para os clientes. "Durante a pandemia, vimos uma necessidade dos profissionais de ponta de se reinventarem e uma dificuldade muito grande de fazerem isso por não terem recursos e acesso", avalia. O Juntos, para ele, é uma forma de democratizar a tecnologia criada pela startup em 2017 ao lado dos sócios Vinícius Stiborski, 28, e Josefer Baptista, 22. Atualmente, também faz parte da empreitada Bruno Thomasi, 30. "Nascemos num modelo bem semelhante à Quinto Andar, mesmo antes de eles operarem aqui em Porto Alegre", lembra.

Por meio da plataforma, é possível criar um site próprio usando a mesma tecnologia que a startup aplica em seu negócio e em de seus parceiros, podendo anunciar e divulgar imóveis. No site, a empresa ou profissional poderão disponibilizá-los numa vitrine virtual, fazendo com que os clientes agendem visitas, on-line ou presenciais, enviem propostas, anexem documentos e até mesmo assinem os contratos eletronicamente.

"Acompanhamos até a fase do contrato. Por isso, no Juntos, liberamos a compra e venda. O Meualu só trabalha com locação", esclarece o CEO.

A ferramenta conta, ainda, com um chat integrado ao WhatsApp e fornece um sistema de backoffice automatizado com gestor de tarefas para que todo o processo seja acompanhado virtualmente pelo profissional. Jonatha destaca o fato do acesso à plataforma e uso de todas as ferramentas do Juntos.meualu serem gratuitos, algo que ele considera inédito no mercado.

O Juntos.meualu pode ser usado para ofertar qualquer tipo de imóvel, tanto para locação quanto para compra e venda. Para participar, é necessário ter cadastro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) ativo.

Conforme opina o CEO, a tendência é que o mercado imobiliário continue migrando para o ambiente digital. "A pandemia acelerou algumas coisas. O cliente exige essas reformas", entende Jonatha. Desde 2018, ao lado dos parceiros, a Meualu congregou cerca de 1 mil imóveis de forma digital. A expectativa, na plataforma Juntos, é que se tenha de 3 mil a 5 mil profissionais cadastrados.

Menos comissão para corretores, mais descontos ao público

Luis Stedile e Renildes Snak trabalham direto com construtoras. Foto: Nethomes/Divulgação/JC

Uma plataforma 100% digital, lançada em Porto Alegre em março, promete a compra de imóveis direto de construtoras com preços mais baratos. Isso porque a Nethomes (nethomes.com.br) elimina 70% do valor da comissão dos corretores. A startup, fundada por Renildes Snak e Luis Henrique Stedile, aposta na independência do público na busca por imóveis hoje. "Sabemos que o cliente tem toda capacidade de escolher o seu futuro imóvel. Desenvolvemos as duas últimas etapas que faltavam: a ligação direta entre o cliente, a construtora e a tecnologia, deixando o cliente no controle de fazer o que quiser e para que ele monte a proposta mais vantajosa. Somos justos e transparentes na conduta, diretos e objetivos na comunicação", frisa Renildes, formada em Direito, com MBA em Marketing e Gestão Empresarial e especialista no Mercado Imobiliário e de Tecnologia, tendo experiências no Vale do Silício. Na entrevista, ela fala mais sobre o projeto.

Geração E - Como funciona a Nethomes?

Renildes Snak - A maioria das pessoas não sabe, mas ao fazer a compra do seu imóvel em uma imobiliária tradicional, você paga entre 4% até 10% de comissão que está embutida no valor do imóvel. Com a Nethomes, o cliente tem uma alternativa. A redução de até 70% da comissão é um pouco do que podemos oferecer, uma vez que somos uma startup e temos custos mais conscientes e melhores. Chegamos para empoderar quem realmente é o protagonista, o cliente.

GE - A redução de custo dos imóveis chega a quanto?

Renildes - Por exemplo, na compra de um imóvel com valor de R$ 1 milhão, vendido nas imobiliárias tradicionais, o cliente paga uma comissão de 6%, que representa R$ 60 mil. Se ele comprar pela Nethomes, ele deixa de pagar R$ 40 mil na transação imobiliária, uma economia considerável que representa o suficiente para trocar de carro, pagar uma bela viagem ou, ainda, mobiliar a casa.

GE - Quem poderá vender pela plataforma?

Renildes - Nasce um modelo novo de se relacionar com o cliente, que foi pensado como uma oportunidade para além dos corretores, sendo aberta a qualquer pessoa que deseje indicar a plataforma. Ao se tornar afiliado, este terá um link próprio para disparar para seu networking.

GE - Onde já está funcionando?

Renildes - Em Porto Alegre, iniciando em Santa Catarina e expandindo para São Paulo.

GE - Qual a lição de empreendedorismo do projeto?

Renildes - Se você for uma empresa disruptiva e inovadora, terá que privilegiar aspectos que não foram pensados antes e tê-las na essência do negócio, e lutar contra um "sistema" que privilegia os ganhos financeiros ao invés de pensar no cliente final.

GE - Qual o diferencial da Nethomes em relação à Quinto Andar?

Renildes - A Nethomes atua sem corretores, diferente da Quinto Andar, que ainda opera no formato tradicional.

GE - Quais as mudanças que o coronavírus provocará no segmento imobiliário?

Renildes - As pessoas estão fazendo muitas reflexões sobre o real valor das coisas e isso passa pelos imóveis. Muitas já estão pensando em ter mais espaço, trocando de apartamentos ou mesmo optando por casa para ter sua própria infraestrutura.