Consumo de cerveja também aumentou durante a pandemia

Beber cerveja, assim como assar churrasco, é um hábito conhecido por ser coletivo, que reúne familiares e amigos. Na época de isolamento social, as aglomerações tiveram de dar uma pausa. Mas o consumo da bebida não. Esse comportamento foi sentido pela My Growler Station , loja de bebidas da Zona Norte de Porto Alegre. Em abril, o crescimento registrado foi de 95,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em maio, foi de 48,71%.

O proprietário, Rodrigo Fernandes, entende essa crescente como consequência de três fatores: o consumo de álcool, que aumentou durante a pandemia; a facilidade de receber bebidas em casa, com o investimento no delivery; e o trabalho intensivo no marketing do negócio. "A maioria reduziu custos. A gente não", afirma. Além disso, só no e-commerce, o empreendedor afirma que as vendas aumentaram de 20% a 25% em abril. Entre as mais pedidas, estão IPA, pilsen e lager.

Conforme Rodrigo, o growler, que é um compartimento de cerveja, permite que o cliente leve para casa uma quantidade maior da bebida feita artesanalmente. Os custos, se comparados às cervejas populares encontradas em supermercados, se assemelha. "As pessoas que consomem growler já vêem a possibilidade de beber em qualquer lugar", explica. Para ele, os benefícios da experiência de consumir um produto mais fresco e aromático são um dos pontos-chave para o sucesso. Além disso, os impactos ambientais de consumir a bebida em growler, por ser uma embalagem retornável, também são valorizados. Segundo Rodrigo, estima-se que, com o uso dos growlers, 50 milhões de embalagens deixam de ser descartadas todos os anos, entre latinhas, long necks e garrafas pet. Para o empreendedor, os consumidores estão mais atentos às causas sustentáveis, dando importância à redução de geração de resíduos, o que também ajuda a alavancar as vendas.

O sucesso se reflete nos passos do negócio. No fim de julho, a expectativa é iniciar uma operação da My Growler Station em Caxias do Sul. O processo de formatação de franquia também está sendo estudado. "Temos o conceito de estar perto ou no caminho de casa."