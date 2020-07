Casa de carnes de Porto Alegre alavanca vendas na pandemia

A pandemia, que causou prejuízos em diversos setores, abriu brechas para que algumas empresas prosperassem no seu ramo de atuação. Com a permanência das pessoas em casa, alguns hábitos se intensificaram. Aqui no Sul, fazer e comer churrasco é uma tradição que perdura há séculos em diversas famílias. Com as recomendações de evitar aglomerações, os gaúchos passaram a usar a churrasqueira de suas residências com mais frequência, o que fez com que aumentasse o consumo de carne.

Foi essa a percepção do diretor comercial da Pampas Prime (rua Casemiro de Abreu, nº 1.212, na Capital), Volmir Ângelo Carboni. Os dados de vendas da loja para os meses de abril e maio deste ano, quando comparados com o mesmo período de 2019, apresentam crescimento de 73% e 85%, respectivamente. "Percebemos que o ticket médio de volume de compra por cliente diminuiu. Mas aumentou o nosso volume total de vendas", conta.

Só no segmento de carnes de boutique, que são produtos com maior valor agregado, o mês de maio fechou com crescimento de 85,21%, e abril apresentou alta de 73,19%. Esse comportamento, para Volmir, expressa a preocupação crescente dos consumidores com o padrão de qualidade das carnes e sua procedência. "Tem clientes que pedem carnes de propriedades específicas. As pessoas pagam mais, sim, para ter esse padrão", explica, destacando o valor agregado no segmento, que pode chegar a 20%.

Volmir explica que o público-alvo da Pampas são pessoas com maior poder de compra, o que também impactou na alta das vendas. "Tem aqueles que não cozinhavam em casa, seja porque tinham alguém para fazer ou porque só comiam em restaurantes. Agora, com a dispensa de funcionários e restaurantes fechados, esse hábito voltou", observa. Na loja, os clientes que não sabem os melhores métodos de preparo podem receber instruções da equipe. "Não queremos só fazer uma venda. Queremos oferecer uma experiência", diz.

Nos cortes de gado, os mais procurados são o filé mignon, a alcatra e o bife de chouriço. Nas carnes de frango e de porco, também houve crescimento nas vendas, mas nada comparado com os tradicionais cortes de churrasco. "Nunca vendemos tanto carvão como agora", cita Volmir, sobre os outros itens disponíveis na loja. Além das proteínas, quem vai no estabelecimento encontra diversos itens produzidos localmente, como cachaças e doce de leite. Para quem não pode se deslocar até a Pampas, há a opção de delivery que, segundo o empreendedor, passou de 1% para 10% nas vendas da loja.