Publicitário cria planilha para conectar profissionais da comunicação a empresas

Mesmo antes da pandemia de coronavírus se instalar no Brasil, o mercado de trabalho para os profissionais de comunicação já sentia impactos da crise econômica. Com a chegada da Covid-19 e o agravamento da situação, o publicitário Carlos Farneda, diretor de arte na agência Morya Comunicação, de Porto Alegre, deu vida a um projeto que já estava nos seus planos há algum tempo: o de conectar esses profissionais com quem procurava seus serviços.

a lista já conta com 180 profissionais cadastrados, entre jornalistas, designers, fotógrafos, publicitários , entre outros. "No mesmo dia, tive amigos pedindo emprego e outros pedindo indicação de pessoas. Pensei: como pode?", conta Carlos, sobre a falha de comunicação que existe no processo de contratar um profissional da área. De um jeito simples e independente, Carlos criou uma planilha ( bit.ly/talentosdisponiveis ) de Excel e compartilhou publicamente, para todos terem acesso. No ar há cerca de três semanas,, entre outros. "No mesmo dia, tive amigos pedindo emprego e outros pedindo indicação de pessoas. Pensei: como pode?", conta Carlos, sobre a falha de comunicação que existe no processo de contratar um profissional da área.

Segundo o publicitário, a maioria dos profissionais disponíveis na planilha são de Porto Alegre. Porém, ele acredita que a lista tem potencial para chegar a todo o Brasil. "O futuro pós pandemia vai deixar o legado do trabalho remoto", avalia o diretor de arte. A iniciativa ganhou o apoio da Associação Riograndense de Propaganda (ARP), o que Carlos considera fundamental para a expansão da lista. "Quem sabe, no futuro, possa ser criado um site, com filtros para as cidades. Mas foi a simplicidade que fez crescer rápido", acredita.