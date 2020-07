O Workshop para Empreendedores - os resultados nascem aqui, realizado semestralmente pela Universidade de Uberaba (Uniube), acontecerá de forma on-line no dia 13 de julho, com transmissão via YouTube (www.youtube.com/user/UniubeWeb/), das 19h às 20h40min. O workshop tem o objetivo de estimular práticas empreendedoras e soluções que possibilitem o desenvolvimento das empresas e sociedade.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...