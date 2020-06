Investir em um veículo de entregas pode impulsionar o negócio

A pandemia do coronavírus trouxe à tona a importância do segmento de entregas no mundo todo. Quem empreender no ramo pode ter certeza que haverá demanda, uma vez que muita gente continua evitando sair de casa pelo risco de contágio da Covid-19. Investir em um veículo que agilize a logística, portanto, pode deixar o seu negócio mais profissional e lucrativo.

Uma opção para quem trabalha com delivery de gás, água, vidraçarias, serviços de jardinagem, móveis, pet, alimentação, minimercados e outros é apostar nos chamados minitrucks - ou caminhões leves. O KIA Bongo é um deles e tem capacidade de carga de 1,8 mil kg. Como está enquadrado como caminhonete, necessita apenas da carteira B.

Sun Motors A diretora da, Juliana Furstenau, diz que, desde o início da pandemia, aumentaram em 30% as vendas do veículo. "Por ser um caminhão leve, está habilitado a circular nos grandes centros urbanos e fazer entregas neste perímetro, enquanto um caminhão maior não pode. Ele passa a ser uma ferramenta para todo o profissional que precisa investir na praticidade da entrega dos seus produtos e serviços", aponta ela.

Pode ser instalada carroceria aberta, tanto de madeira quanto metálica, e baú refrigerado ou não. Além disso, o KIA Bongo vira trailer ou food truck. "Essas transformações são feitas por terceiros, mas temos como indicar parceiros que trabalham conosco", avisa Juliana.

O caminhão custa R$ 89,9 mil, e o preço das adaptações varia. Os valores médios de carroceria, por exemplo, ficam na faixa de R$ 6 mil. O baú, na ordem de R$ 10 mil a R$ 12 mil. Para quem tem pressa de dar um up no negócio, os modelos estão disponíveis à pronta-entrega nas concessionárias Sun Motors de Porto Alegre , que ficam na avenida Ceará, nº 370, e na avenida Ipiranga, nº 8.113.

Um dado interessante é que, mesmo antes da pandemia, o delivery era visto como tendência no empreendedorismo. Portanto, especialistas apontam a permanência do hábito de consumo quando o isolamento social acabar.