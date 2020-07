Como manter um workspace na crise

A modalidade de home office, ou teletrabalho, ganhou força durante a pandemia do coronavírus, visando o isolamento social e a diminuição do contágio. Porém, para Iva Cardinal, idealizadora da Casa da Confraria Garden (rua Jardim Cristofel, nº 209), em Porto Alegre, esse fator não está prejudicando o seu negócio. Criado para ser um espaço de convivência e trabalho em constante contato com a natureza, o workspace surgiu em 2019 pensando em ser uma alternativa para quem precisa de um local para trabalhar ou realizar eventos.

"Pequenos empresários, autônomos ou profissionais liberais que estejam trabalhando em home office, em algum momento, precisam se encontrar com clientes, fornecedores ou parceiros. Assim, a Casa Garden surge como uma opção", afirma. A empreendedora destaca que o espaço não é um coworking, pelo fato de não serem espaços de trabalho conjuntos, com estações ou mesas compartilhadas. "Temos áreas de uso comum e disponibilizamos salas para uso privativo, com toda estrutura, para uso mensal, por turno ou hora", explica. O workspace está revendo condutas de sanitização para dar mais segurança a quem utiliza o espaço. Confira, nesta entrevista, como o negócio está se adaptando à pandemia:

GeraçãoE - Como garantir a segurança sanitária do local, tendo em vista a pandemia?

Iva Cardinal - Solicitamos a consultoria de uma empresa especializada em serviços de limpeza e higienização. A partir de uma visita e conhecendo nossa rotina, foi-nos indicado os produtos mais adequados e treinaram a nossa equipe. Além disso, fizeram a instalação de dispensers de álcool gel nas áreas comuns e sabonete antisséptico em todos os banheiros. Nas áreas de recepção, há máscaras descartáveis e desinfetante em spray para uso de visitantes ou frequentadores. Também foram colocados tapetes sanitizantes nas portas de entrada. A limpeza de superfícies, de locais de maior contato do público e do piso é feita com desinfetante peróxido 40B (o mesmo usado em hospitais). E adquirimos um aparelho próprio para oxi-sanitização para a desinfecção de ambiente com gás ozônio, que tem o poder de eliminar vírus e bactérias de ambientes fechados - acredito que somos a única empresa do ramo em Porto Alegre que possui este tipo de equipamento.

GE - Como está sendo a volta das pessoas à Casa Garden? Está tendo boa adesão, mesmo com o coronavírus?

Iva - Tivemos algumas empresas usuárias do workspace como mensalistas que, dada a particularidade do serviço que prestavam, deixaram a Casa, outras passaram de mensalistas para o uso como horistas. No entanto, o número de novos clientes para essas duas categorias foi maior e nos surpreendeu. São empresas que desejavam reduzir seus custos totais ou reduziram o tamanho da equipe com a pandemia. Também tivemos profissionais que desejavam um contato maior com o "verde" e estavam preocupados com o ambiente em que seus clientes aguardariam pelo horário agendado. Neste momento, estamos em negociação com profissionais que encerraram suas atividades de maneira formal em empresas durante a pandemia e passarão a trabalhar de maneira autônoma na Garden, pois estão ainda se adaptando ao home office - precisam da rotina de sair de casa e querem um local para receber os primeiros clientes. Na parte de eventos, em virtude dos decretos e por serem negociações mais pontuais (datas específicas) e com maior número de pessoas, a prospecção e agendamentos estão parados. Mas temos grande expectativa assim que houver a possibilidade de retomada dos encontros em grupo.

GE - Quais são os benefícios em escolher um workspace?

Iva - Os benefícios são inúmeros: custo acessível, pois alguns deles são compartilhados; menos burocracia na locação; rede de relacionamento com os demais mensalistas da Casa; não há necessidade de investimento inicial; flexibilidade; uso pelo tempo que desejar; decoração diferenciada e localização estratégica.

GE - Vemos, há alguns anos, uma expansão nesse setor de espaços compartilhados. A que se deve esse aumento?

Iva - Em especial na redução de custos; no fato de que estão localizados em endereços nobres; da possibilidade de acesso a serviços que, de maneira individual, seriam muito caros; menor burocracia (não precisar de fiador, seguro- fiança, permanência mínima, etc.) e networking entre os demais usuários.

GE - Com a pandemia, muitas pessoas estão em home office. Acha que essa prática pode prejudicar negócios como o seu?

Iva - Acredito que não. Ao contrário. As pessoas que estão em home office vinculadas a empresas maiores têm a sua sede como referência ou podem precisar de um local alternativo para encontros esporádicos ou periódicos. Assim como pequenos empresários, autônomos ou profissionais liberais que estejam trabalhando em home office também em algum momento precisam encontrar-se com clientes, fornecedores ou parceiros. Assim, a Casa Garden surge como uma opção profissional, com estrutura necessária e valor acessível.

GE - Pós-pandemia, acha que esse mercado vai continuar crescendo?

Iva - Acredito que sim, em especial no nosso caso, em que as salas são privativas e estamos cercados pela natureza. Os clientes podem encontrar-se com os demais e socializar quando desejarem, estão protegidos com os cuidados sanitários e podem desfrutar o ar puro ao sair da casa para algum dos ambientes externos.

GE - Quais outras tendências no ramo de trabalho você acredita que ainda vão se expandir?

Iva - Haverá uma redução no adensamento dos escritórios. E isso só é possível com espaçamento entre as mesas e maior rotatividade dos funcionários nas empresas tradicionais. O que vai levar a muitas delas a deixarem seus funcionários em home office ou buscarem alternativas de locais flexíveis para que os mesmos se revezem em alguns dias da semana. Isso pode ser um novo tipo de cliente para as empresas que oferecem espaços de trabalho compartilhado. Profissionais que perderam seu posto de trabalho formal com a pandemia e estão em transição de carreira ou ainda não definiram exatamente seu futuro, mas desejam ter um endereço comercial, são um público já latente, assim como empresas que reduziram seu quadro e desejam reduzir ainda mais custos.