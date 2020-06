Marca de bodies reverte valor de vendas para projetos de empoderamento feminino

A empreendedora Mariane Noms, de 23 anos, sempre enxergou a necessidade de ter um propósito guiando o seu negócio. À frente da marca de bodies femininos Plume, ela acredita que essa estratégia estreita os laços com as clientes e agrega significado na hora de empreender. "Vender roupas por vender todo mundo faz. Então, a cada peça de roupa vendida, convertemos R$ 1,00 para projetos de empoderamento feminino", conta Mariane.

A marca surgiu em 2017 de uma ideia de sua cunhada, Andressa Brum, a partir de uma dificuldade da dupla de encontrar peças que gostassem. "Usávamos muito maiô para ir em festa, ou comprávamos bodies de marcas mais caras, e todo mundo elogiava muito. Começamos a emprestar para amigas e começou a ficar desgastado. A minha cunhada começou a produzir para ela mesma usar e as amigas começaram a pedir também", lembra Mariane sobre o nascimento da marca que, hoje, é administrada somente por ela.

As peças, que custam de R$ 109,00 a R$ 159,00, são produzidas de forma artesanal. Mariane escolhe e corta os tecidos, que são finalizados por uma costureira. O processo slow fashion permite que a empreendedora possa fazer tamanhos sob medida, o que contempla corpos menores ou maiores que, normalmente, não encontram tantas ofertas no mercado. "Nas nossas redes sociais, postamos meninas que usam do P ao plus size. Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que nunca se sentiram confortáveis usando body, com um decote maior, costas abertas. E com a Plume se sentem bonitas. De se olhar no espelho e gostar do que vê", orgulha-se Mariane, afirmando que valorizar a beleza única de cada mulher e de cada corpo é um dos nortes da marca. "Esse estilo de roupa que gira em torno de peças mais abertas é muito difícil encontrar em plus size, que sejam peças bonitas e que as mulheres gostem. Faço muita questão de incluir e trabalhar esse lado de que toda mulher é linda, maravilhosa, tem uma beleza singular e única", complementa.