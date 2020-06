Semana Amcham de Empreendedorismo vai auxiliar pequenos empresários

Para ajudar pequenos empresários a traçar uma estratégia de ‘fôlego’ para os últimos 180 dias de 2020, a Câmara Americana de Comércio no Brasil (Amcham Brasil) realiza, de 22 a 26 de junho, a Semana Nacional do Empreendedorismo , focada em técnicas de aceleração e recuperação comercial nos últimos dois trimestres do ano. Com programação digital e interativa, a Semana Amcham de Empreendedorismo traz uma agenda on-line que envolve capacitação estratégica em tendências de consumo, intraempreendedorismo, criatividade e adaptação ao novo mundo pós-coronavírus. Além disso, a semana envolverá rodadas de networking virtual entre pequenas empresas e grandes corporações e multinacionais brasileiras e americanas, além da oferta de mentoria para pequenos empresários.

Na programação, estão confirmadas as participações de Luiz Alberto Garcia, Presidente de Honra do Conselho de Administração do Grupo Algar; João Appolinário, Fundador e Presidente da Polishop; César Gon, CEO e Fundador da CI&T; Artur Grynbaum, CEO Grupo Boticário; Gustavo Caetano, CEO da Sambatech; Jandaraci Araújo, Subsecretária Estadual do Empreendedorismo, Micro e Pequena Empresa (SP); e Cleusa Maria da Silva, Fundadora da Sodiê Doces.

O destaque gaúcho nesta semana cheia de conteúdos fica por conta de Tito Gusmão, CEO e Fundador da Warren, e Cassio Bobsin, CEO e Fundador da Zenvia. Tito participará do encontro Santos de Casa, na terça-feira, dia 23, às 17h30min. Já Bobsin, participa na sexta-feira, dia 26, às 14h30min do painel O Novo Normal.