Dado Bier diz que pandemia ensinou que empresas não podem mais fazer planejamento a longo prazo

Eduardo Bier, fundador da marca Dado Bier, que completa 25 de operação no Rio Grande do Sul, entende que a forma de fazer os planejamentos das empresas passou por uma transformação por conta da pandemia do coronavírus. "Nosso orçamento é uma peça dinâmica. Não é algo que a gente desenha, que a gente projeta. A gente tem que ver mês a mês. Como vou olhar para os próximos cinco anos se eu não sei como vai ser o verão?", questiona o empreendedor durante uma live pelo Instagram do GeraçãoE .

Frente às incertezas, Eduardo separa seu comportamento em duas frentes complementares: a dos valores pessoais e a da visão de negócios. "Tenho me agarrado, cada vez mais, às minhas convicções pessoais, nos meus valores. Sempre fui um cara muito simples nas minhas relações e na forma der ser. Esse episódio que estamos vivendo me deixa muito mais próximo da minha essência, da educação que veio dos meus pais. Minha vó, por exemplo, era uma pessoa muito rica de valores, muito bem quista por todos, dedicou a vida a contribuir muito dentro da religião dela. É uma inspiração muito grande para mim", conta Eduardo.

Ele diz estar fazendo em um esforço muito grande de adaptação ao contexto, mapeando de forma geral algumas oportunidades que acredita que surgirão, se aproximando mais das pessoas . "Mas estou sofrendo muito com os meus negócios e ao mesmo tempo com o vínculo que eu tenho com a saúde", complementa o empreendedor, que recentemente fechou sua unidade na rua Padre Chagas e que também integra o conselho da Associação Hospitalar Moinhos de Vento.

Em um paralelo com a política, Eduardo traça uma dificuldade que, segundo ele, é plausível para o momento, a qual os governantes estão tendo em acertar nas ações tomadas. "Tenho ficado chateado com as críticas que eles sofrem. Está muito difícil tomar decisões, está muito difícil acertar. Talvez não sejam corretas, mas o grau de complexidade é imenso. Tudo está sendo levado para uma pauta política e eu estou mais do lado técnico."

Durante a live, Eduardo se demonstrou positivo quanto ao futuro de seus empreendimentos e declarou que "negócios são cíclicos", embora tenha ressaltado a dor em fechar "uma casa de absoluto sucesso, com mais de duas décadas de operação".

Dentre as outras operações, a do Praia de Belas Shopping vai buscar um novo modelo, eliminando o buffet, e a do Bourbon Country está passando por grandes transformações (inclusive no nome), que você pode conferir nesta entrevista em que o GE conversou com Manoela Bertaso, a filha do empresário

"O Food Hall para o Country vai contar com 10 operações, com o melhor da gastronomia de Porto Alegre em um lugar só. Inaugura em meados de agosto, início de setembro, um projeto arquitetônico bem legal. Demos sorte por pensar em um hub de delivery porque a gente imaginou ele como uma fonte de renda extra. Então, isso acabou se tornando um ativo bacana. Queremos música ao vivo com contribuição livre para os artistas. Estimular o cliente a refletir o quanto aquela arte vale. Os músicos estão sofrendo muito com a pandemia", expõe Eduardo.

Sobre inovação e os novos caminhos que a Manoela tem pensado para a empresa, o empreendedor confidencia alguns fatos. "Estou fascinado com o conceito das startups. Estou com uma iniciativa de uma startup na área de tecnologia na qual estou formando um grupo com uma diversidade etária e cognitiva."