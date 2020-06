Existem erros que todo pequeno empreendedor comete e que pode fazer com que o negócio afunde, como a confusão entre pessoa física e jurídica. Nathalia Arcuri, no canal Me Poupe, explica os principais erros e como evitá-los. Confira em bit.ly/3d4ERyk.

Ops! Este conteúdo é exclusivo para assinantes...